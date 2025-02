NBA. Dallas Mavericks trocam Luka Doncic para os LA Lakers por Anthony Davis

Depois de uma ida às Finais da NBA no ano passado, a época do esloveno tem sido marcada por lesões e os Mavericks decidiram romper a corda e oferecer Luka à equipa de Los Angeles, que acredita que o jovem de 25 anos pode ser “a estrela durante a próxima década”, enquanto Dallas pretende “ganhar no presente”.

Nesta troca, e para balançar as contas das duas equipas, estão também os Utah Jazz, que recebem Jalen Hood-Schifino e duas escolhas de segunda ronda do draft.

Comparando com termos futebolísticos, e para imaginar a magnitude do negócio, trocar Luka Doncic por Anthony Davis seria um cenário semelhante ao Real Madrid trocar Kylian Mbappé, de 26 anos e dos melhores jogadores do mundo, com várias conquistas e muito talento, com o Bayern de Munique por Harry Kane, também ele dos melhores jogadores do mundo, mas com 31 anos.

Luka Doncic chegou à NBA em 2018, vindo do Real Madrid, por quem já tinha vencido a Euroliga. Em sete épocas foi All-Star por cinco vezes e escolhido por cinco vezes para o Melhor Cinco da NBA. Venceu ainda o EuroBasket, pela Eslovénia em 2017.

Anthony Davis, com 31 anos, já venceu um campeonato e uma taça pelos Lakers, em 2020 e 2023, respetivamente. Já foi All-Star por 10 vezes, incluíndo esta época, e escolhido por quatro vezes para o Melhor Cinco da NBA.