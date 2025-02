Luís Frade: “Só falha quem lá está e nós estivemos”

O pivot Luís Frade estava emocionado após a derrota contra a França, no jogo de atribuição da medalha de bronze do Mundial de andebol.

"É difícil acabar um Mundial desta forma, onde perdemos dois jogadores no início, tivemos de correr muito, com muito esforço, sabem que é difícil. Mas só falha quem lá está e nós estivemos. É duro, ainda não consigo dizer mais nada. Demos um bocado de alegria e alento ao povo português. Acabar este jogo no último lance, é complicado. Ilações para o futuro? só quando tiver mais cabeça. Agradecer o apoio de todos".