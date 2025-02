A Dinamarca derrota a Croácia e é tetra campeã do mundo de andebol.

Os “vikings” confirmaram o favoritismo e venceram, na final, por 32-26.

É o quarto título mundial consecutivo depois das conquistas em 2019, 2021 e 2023.

Já a Croácia procurava o seu segundo título.

De recordar que Portugal terminou no quarto lugar, a sua melhor classificação de sempre. Os “heróis do mar” só perderam com França, campeã da Europa, e Dinamarca.