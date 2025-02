Dallas Mavericks trocam Luka Doncic para os LA Lakers por Anthony Davis

A notícia caiu como que uma bomba pela madrugada dentro. Numa das maiores trocas na história da NBA, os Dallas Mavericks vão trocar a sua estrela, Luka Doncic, pelo poste dos LA Lakers, Anthony Davis, segundo avança a ESPN.

Depois de uma ida às Finais da NBA no ano passado, a época do esloveno tem sido marcada por lesões e os Mavericks decidiram romper a corda e oferecer Luka à equipa de Los Angeles, que acredita que o jovem de 25 anos pode ser “a estrela durante a próxima década”, enquanto Dallas pretende “ganhar no presente”.

Segundo Shams Sharania, jornalista da ESPN, o negócio foi-se desenvolvendo “nas sombras” e nem LeBron James nem os intervenientes sabiam que estava a ser preparado.