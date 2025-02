Râguebi. Portugal entra a vencer na caminhada para o Mundial.

A seleção portuguesa de râguebi venceu a Bélgica, por 40-30.

No primeiro jogo oficial do ano, os “lobos” – alcunha pela qual é conhecida a seleção - estreiam-se rumo à qualificação para o Campeonato do Mundo de 2027, mas também para o Campeonato da Europa.

Os quatro primeiros classificados deste Europeu qualificam-se diretamente para o Mundial, que vai decorrer na Austrália.

Portugal está integrado no Grupo B, juntamente com a Bélgica, a Alemanha - o próximo adversário - e a Roménia.