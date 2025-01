Paulo Jorge Pereira. “Vamos lutar pela medalha”

O selecionador de andebol, Paulo Jorge Pereira, está orgulhoso dos seus jogadores, apesar da derrota pesada contra a Dinamarca nas meias-finais do Mundial.

"Aquilo que se percebe é que fisicamente eles são imensamente melhores do que nós e aproveitam a transição. Nós estamos fisicamente preparados para estarmos no jogo em termos posicionais. Agora em termos de transição, eles são fantásticos, sobretudo o Gidsel, é uma coisa brutal", referiu.

O técnico nacional acrescenta: "Quando há duas seleções com níveis diferentes, aquela que tem um nível menos competitivo, teoricamente, tem de fazer bem as coisas fáceis. E quando nós não conseguimos fazer duas ou três coisas dessas que são mais ou menos fáceis de fazer, ainda por cima com o Emil Nielsen na baliza a resolver alguns problemas, fica muito difícil ser competitivo."

Apesar da derrota, Portugal continua no Mundial e vai discutir, no domingo, com França pela medalha de bronze.

"Quem tiver mais unhas, quem conseguir recuperar melhor até lá, vai conseguir vencer. Nós vamos lutar para isso porque é uma oportunidade de poder ganhar uma medalha, apesar do 4.º lugar estar garantido e já ser uma excelente classificação. Mas vamos lutar pela medalha."

Portugal perdeu 40-27 contra a Dinamarca, a seleção que é tricampeã do mundo em título.