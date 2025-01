Marcelo e Montenegro apoiam seleção de andebol no domingo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai assistir ao último jogo da seleção de andebol no Mundial, que está a decorrer na Noruega.

A Assembleia da República aprovou, esta sexta-feira, a deslocação do Chefe de Estado a Oslo para assistir à partida.

Os “heróis do mar”, alcunha pela qual é conhecida a seleção, estão nas meias-finais do Mundial pela primeira vez.

Esta sexta-feira Portugal vai defrontar a Dinamarca nas meias-finais da prova, a partir das 19h30.

Se vencer, a equipa das quinas disputa a final contra a Croácia, no domingo. Se perder terá a partida do 3.º/4.º lugar, contra a França, igualmente no domingo.

Igualmente o primeiro-ministro Luís Montenegro vai marcar presença junto à seleção no domingo.