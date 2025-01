Jaime Faria e Nuno Borges abrem eliminatória da Taça Davis com o Mónaco

Nuno Borges e Jaime Faria foram os tenistas eleitos pelo capitão da seleção nacional da Taça Davis, Rui Machado, para os dois encontros de singulares da eliminatória com Mónaco, agendada para sábado e domingo no Monte-Carlo Country Club.

O número dois nacional e 109 do mundo, Jaime Faria, terá a missão de abrir o confronto, referente à primeira ronda do play-off do Grupo Mundial 1, frente a Valentin Vacherot (201.º ATP), assim ditou o sorteio realizado hoje no Principado do Mónaco.

Depois do jovem lisboeta, de 21 anos, será a vez de Nuno Borges, 37.º colocado no ranking mundial, defrontar o segundo jogador da equipa anfitriã, Benjamin Balleret, sem classificação profissional, nos 'courts' de terra batida do histórico clube monegasco.

Para o encontro de pares, que abrirá a jornada de domingo também as 11:00 locais (10:00 em Portugal), Rui Machado elegeu o tenista maiato e Francisco Cabral (59.º ATP no 'ranking' de pares), que vão ter como adversários os especialistas da variante Hugo Nys (25.º ATP de pares) e Romain Arneodo (71.º de pares).

Após o duelo de duplas, a eliminatória prossegue com os últimos dois encontros de singulares, para os quais, não havendo alteração de convocatória dos dois capitães, serão disputados por Borges e Vacherot, enquanto Faria medirá forças com Balleret.

A equipa nacional é ainda composta por Henrique Rocha, número três nacional e 161 do mundo, e Frederico Silva (286.º ATP), num embate que apurará a equipa vencedora para a eliminatória do Grupo Mundial 1 de acesso aos 'qualifiers' de 2026, agendada para setembro.