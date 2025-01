Bruno Dias reforça futsal do Sporting

O Sporting continua a reforçar a sua equipa de futsal. Depois de Rocha, os leões anunciam o brasileiro Bruno Dias.

O ala, de 37 anos, diz estar "muito feliz e realizado por poder concretizar este feito de vestir a camisola do Sporting, um dos maiores do mundo do futsal".

"Sei da responsabilidade e o porquê da minha vinda. Espero ser muito feliz com o clube", acrescentou.

Bruno Dias já representou Corinthians Paulista, Associação Carlos Barbosa de Futsal, Magnus Futsal e Joinville EC, no Brasil, mais Ukhta, na Rússia, e Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita.