Laurentino Dias já tem apoio de 14 federações olímpicas

A candidatura de Laurentino Dias assegura o apoio de mais seis federações, nomeadamente as olímpicas de natação e squash, na corrida à presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP), revelou em comunicado enviado à agência Lusa.

Assim, a lista "Unidos pelo Olimpismo" conta já com o apoio de 14 federações olímpicas: natação, squash, andebol, ginástica, tiro com arco, tiro com armas de caça, ciclismo, voleibol, vela, surf, ténis de mesa, lutas amadoras, campismo e montanhismo e taekwondo.

A candidatura liderada pelo antigo secretário de Estado do Desporto e que tem José Manuel Araújo como 'vice' garantiu também a subscrição das federações de artes marciais chinesas, damas, filatelia e aeronáutica, para um total 22 não olímpicas.

Para ser validada pela Comissão Eleitoral do COP, cada uma das listas candidatas às eleições de 19 de março tem de ser subscrita por, pelo menos, um quarto das federações desportivas cujas modalidades figurem no programa dos Jogos Olímpicos, ou seja, nove.

Em comunicado, a candidatura "Unidos pelo Olimpismo" recorda que revelou esta semana mais dois eixos programáticos de um total de seis, apresentando a valorização e capacitação de atletas e treinadores e a inclusão, solidariedade e apoio ao movimento desportivo, respetivamente, como quarto e quinto elementos estruturantes.

Laurentino Dias quer garantir que os atletas integrados no Programa de Preparação Olímpica (PPO) beneficiem de um regime de Segurança Social adequado, "que reconheça o tempo de serviço e a carreira desportiva como fatores relevantes para efeitos de carreira contributiva, no âmbito das profissões de desgaste rápido".

No quarto eixo, pretende também desenvolver a intervenção do COP em medidas de apoio à conciliação da carreira dual e promover, "em colaboração com os departamentos técnicos e médicos das federações desportivas, uma identificação criteriosa dos fatores críticos de desenvolvimento do rendimento desportivo e a evolução de atletas de elevado potencial".

A candidatura propõe ainda a criação de um programa específico de formação e capacitação de treinadores de elite integrados no PPO, querendo assegurar que todas as decisões estratégicas são orientadas para a melhoria das condições de preparação.

Já no quinto eixo, o objetivo é capacitar recursos e reforçar os apoios financeiros a todos os agentes e federações desportivas, "promovendo uma cultura de solidariedade e crescimento sustentado, através das linhas de apoio da Solidariedade Olímpica e de maior envolvimento em projetos europeus".

A lista "Unidos pelo Olimpismo" quer organizar cimeiras de presidentes e seminários técnicos com dirigentes e técnicos de federações, ao mesmo tempo que promove a descentralização dos serviços do COP, através da criação de serviços de apoio em áreas geográficas de maior concentração de centros de treino, de federações, de atletas e técnicos.

Como último vetor deste quinto eixo, quer ainda criar uma unidade de apoio às federações com novas modalidades integradas no programa dos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028, prestando apoio às entidades federativas que pretendam constituir-se como membros do COP, além de "reativar a iniciativa e os meios para defender a recuperação do hóquei em patins e da dança desportiva no quadro de modalidades do programa olímpico".

Além de Laurentino Dias, concorrem à presidência do organismo o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e o também antigo secretário de Estado do Desporto Alexandre Mestre.

As eleições marcadas para 19 de março vão eleger o sucessor de Artur Lopes, que assumiu a presidência do COP após a morte de José Manuel Constantino em agosto passado.