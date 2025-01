Jorge Braz felicita seleção de andebol

A selecionador de futsal, Jorge Braz, elogia a prestação da seleção de andebol que está qualificada para as meias-finais do Mundial da modalidade.

"Têm sido um exemplo, o futsal sente um orgulho brutal no que eles estão a fazer. O nosso jantar de ontem foi com um andebol muito saboroso. Desejamos muita sorte para as meias-finais. Enquanto treinador, sente-se que não há limites ali. É um exemplo de como se deve comportar uma equipa e estamos todos com eles", referiu.

Também o jogador André Coelho deixou o seu apoio aos “heróis do mar”: "Deixo os parabéns à Seleção de Andebol, estamos aqui todos a vibrar com as vitórias deles. Ontem estivemos todos aqui a ver o jogo, é uma alegria para nós, é como se fôssemos nós a ganhar. Queremos que o andebol também sinta o mesmo apoio que nós sentimos nas grandes competições."

A seleção portuguesa de andebol defronta, esta sexta-feira, a Dinamarca nas meias-finais do Mundial.