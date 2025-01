A seleção portuguesa de andebol derrotou a Alemanha por 31-30 e está nas meias-finais do Mundial de Andebol.

Os "heróis do mar" fizeram um jogo épico e venceram os germânicos no prolongamento depois de um empate 26-26 no final do tempo regulamentar.

O próximo adversário de Portugal é a tricampeã do mundo Dinamarca. O jogo é sexta-feira às 19h30.

Destaque para a exibição do guarda-redes alemão Wolff, que fez 21 defesas, e foi o homem do jogo.