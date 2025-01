E depois do céu? "Devemos continuar a sonhar": Joaquim Nazaré caiu do sofá com o golo de Martim Costa

Joaquim Nazaré joga no Skjern, no campeonato dinamarquês, há duas temporadas, e foi no terreno do próximo adversário que assistiu a mais um passo na história do andebol português.

O que fazer quando os objetivos são ultrapassados? "Continuar a sonhar". É o conselho de Joaquim Nazaré para o que aí vem no Mundial de Andebol. Depois de eliminar a toda poderosa Alemanha nos quartos de final, a seleção vai enfrentar a Dinamarca, tricampeã e atual detentora do troféu.

"Portugal não tem nada a provar. Sabem que vão jogar com a melhor seleção do mundo e vão jogar livres e tranquilos. A única seleção que tem algo a provar é a Dinamarca", atira.

Para o lateral de 23 anos, este Mundial provou que "Portugal está no nível da França e da Dinamarca", a "melhor seleção do mundo".

"Estive com o coração apertado até ao último momento. O golo do Martim Costa fez-me sair do sofá. A mim e à minha namorada", confessa.

Até à conversa com Bola Branca, Joaquim Nazaré ainda não tinha estado com os colegas dinamarqueses, mas já tinha a certeza que vinham "brincadeiras e apostas" a propósito do jogo das meias-finais.

O internacional português não esconde a tristeza por não poder participar nesta história, mas garante que não há mágoa.

"Depois do jogo de ontem e de celebrar aqui em casa com a minha namorada, foquei muito triste por não estar com eles. Era o meu objetivo. Não fico magoado com ninguém. Estou mesmo muito feliz com o que estamos a fazer no Mundial", assegura Joaquim Nazaré a Bola Branca.