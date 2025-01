Futsal. Rocha de regresso ao Sporting

O pivot Rocha é reforço da equipa de futsal do Sporting.

O internacional brasileiro, de 29 anos, está de regresso a Alvalade, clube que já tinha representado entre 2018 e 2021.

Depois disso, para além de outros clubes, passou também pelo Benfica, onde, no entanto, não foi muito feliz.

Agora, Rocha rescindiu com os italianos do L84 Torino e volta ao Sporting para ocupar a vaga deixada em aberto por Alan Guilherme, que se lesionou com gravidade.

"A minha primeira passagem aqui foi muito feliz. Conquistei vários títulos importantes e estou muito confiante. Agradeço a todo o staff e ao Nuno Dias por poder voltar ao Pavilhão João Rocha. É muito gratificante e espero conquistar novamente os títulos que conquistei quando estive aqui no passado", referiu aos meios do Sporting.