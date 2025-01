Neemias Queta marca quatro pontos na 15.ª derrota dos Boston Celtics

O português Neemias Queta marcou na segunda-feira quatro pontos na derrota dos Boston Celtics em casa com os Houston Rockets, por 114-112, em jogo da NBA.

Em 18.57 minutos em campo, o poste internacional português conseguiu quatro pontos (um lançamento de campo convertido em dois tentados e dois em dois da linha de lance livre), além de cinco ressaltos e uma assistência.

Na sua quarta época na NBA, a de maior utilização depois de dois anos nos Sacramento Kings e um nos Celtics, Neemias Queta tem médias de 5,3 pontos, 3,8 ressaltos e 0,8 desarmes de lançamento em 15 minutos de utilização por jogo.

Em Boston, o encontro foi decidido nos derradeiros segundos, com um lançamento de Amen Thompson a dar o triunfo aos Rockets, com o extremo a terminar a partida com 33 pontos e nove ressaltos, enquanto Dillon Brooks converteu 36 pontos.

Nos Celtics, Jaylen Brown esteve em destaque, com 28 pontos, com Jayson Tatum a chegar aos 19 e sete assistências, sendo que a equipa de Boston teve ainda mais três jogadores acima da dezena de pontos: Kristaps Porzingis (17), Luker Kornet (18) e Payton Pritchard (15).

Com 32 vitórias e 15 derrotas, os campeões mantêm a segunda posição da Conferência Este, liderada pelos Cleveland Cavaliers (37-9), estando já a ser pressionados pelos New York Knicks (31-16), terceiros.