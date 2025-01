Campeão europeu de 2016 assume seleção feminina de hóquei em patins

A seleção feminina de hóquei em patins tem novo selecionador, mais de dois meses depois da saída do anterior. Trata-se de Ricardo Barreiros, um dos campeões europeus de 2016 - última vez que Portugal venceu -, anuncia a Federação de Patinagem de Portugal, esta segunda-feira.

O treinador e antigo internacional português, de 43 anos, sucede a Hélder Antunes, que deixou o cargo no final de novembro de 2024. É o treinador do Sporting B masculino e, no hóquei feminino, tem como experiência anterior uma passagem pelo Stuart Massamá, de 2021 a 2023.

"É uma honra muito grande poder voltar a representar a seleção e é um orgulho terem-se lembrado de mim", assume, citado no comunicado da Federação, o novo selecionador feminino, que também se mostra ambicioso em relação ao Campeonato da Europa que aí vem: "Penso que Portugal tem condições para ter uma palavra a dizer nesse contexto."



Como jogador, Ricardo Barreiros passou, entre outros, pelo Benfica, pelo Liceo, de Espanha, com que conquistou duas Ligas dos Campeões, pelo FC Porto, com que se sagrou campeão nacional, e pela Oliveirense. Começou e terminou a carreira no Paço de Arcos. Em 2016, venceu o Europeu ao serviço da seleção portuguesa, que desde então não voltou a ganhar.