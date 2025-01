Sinner bate Zverev e volta a vencer o Open da Austrália

O italiano Jannik Sinner voltou a vencer o Open da Austrália de ténis, em Melbourne, com um triunfo em três sets frente ao alemão Alexander Zverev.

Num encontro com mais de duas horas e meia de jogo, a “raposa” venceu por 6-3, 7-6(4) e 6-3, com um primeiro serviço quase imaculado ao longo de todo o encontro - venceu 85% dos pontos.

Esta é a segunda vitória de Sinner em Melbourne, depois da vitória frente a Daniil Medvedev no Open da Austrália do ano passado, e o segundo Grand Slam consecutivo, depois da vitória no US Open do ano passado.

Com a vitória, Sinner igualou também Zverev no confronto direto, uma vez que até esta final, o italiano somava quatro derrotas em sete encontros.