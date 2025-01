Auriol Dongmo ganha prova no regresso à competição

A portuguesa Auriol Dongmo regressou este domingo à competição, após falhar toda a época 2024 devido a uma fratura numa perna, vencendo o concurso do lançamento do peso do 'meeting' Moniz Pereira, em Pombal.

Na competição organizada pelo Sporting, na pista coberta instalada da Expocentro, Auriol Dongmo, campeã do mundo 'indoor' em Belgrado 2022 e que esteve ausente dos Jogos Olímpicos Paris 2024, impôs-se na competição, com um arremesso a 18,29 metros, à frente da também atleta leonina Jessica Inchude, que conseguiu 17,88.

No concurso masculino, o agora atleta do Sporting Tsanko Arnaudov também venceu folgadamente, com um lançamento a 19,90.

O cubano Juan Miguel Echevarría, vice-campeão olímpico do salto em comprimento em Tóquio 2020, era o cabeça de cartaz do 'meeting', no seu regresso desde os Jogos disputados em 2021, mas quedou-se pelo quinto posto, com 7,48 metros.

Echevarría, de 26 anos, deixou a seleção cubana em 2022, alegando "motivos pessoais" e, no ano seguinte, radicou-se em Portugal, passando, em abril do ano passado, a ser treinado por Ivan Pedroso, em Guadalajara, em Espanha.

O campeão do mundo em pista coberta em Birmingham 2018 e vencedor da Liga Diamante de 2019 foi batido pelo espanhol Jaime Guerra, que venceu o concurso e se apurou para os Europeus Apeldoorn 2025 com 7,95 metros, ficando ainda atrás do brasileiro Almir dos Santos (7,65) e dos espanhóis Eusebio Caceres (7,55) e Lucas Rodríguez (7,51).

Irati Mitxelena venceu a competição feminina do salto em comprimento, com a marca de 6,62 metros, e a também espanhola Carmen Aviles levou a melhor nos 400 metros, com o registo de 52,95 segundos, enquanto Omar Elkhatib (Sporting) foi o mais rápido nas duas voltas à pista, com o tempo de 47,55.

Gorete Semedo (AC Póvoa de Varzim), com 7,38 segundos, e Carlos Nascimento (Sporting), em 6,64, a quatro centésimos de segundo da marca de apuramento direto para Apeldoorn 2025, dominaram nos 60 metros, enquanto o italiano Nicolò Giacalone, com o tempo de 7,96, e Catarina Karas (Jardim da Serra), em 8,33, venceram nos 60 metros barreiras.

Nos 1.500 metros venceram João Pedro Santos (Sporting), com o tempo de 3.42,40 minutos, e a checa Diana Mezulianiková, em 4.17,59, enquanto os italianos Mateus Oliveri e Pamela Crosse saíram vencedores nos concursos de salto com vara, com 5,55 metros, e altura, com 1,72, respetivamente.