Francisco Costa e Diogo Rêma candidatos a melhor sub21 do Mundial de Andebol

Os portugueses Francisco Costa e Diogo Rêma integram a lista de sete candidatos ao melhor jogador sub-21 do Campeonato do Mundo de andebol, a decorrer na Croácia, Dinamarca e Noruega, anunciou a organização.

O lateral do Sporting Francisco Costa, de 19 anos, disputa o seu segundo Mundial, depois de se ter estreado em 2023, então com 17 anos, e é um dos principais responsáveis pelo apuramento histórico de Portugal para os quartos de final.

Já o guarda-redes do FC Porto Diogo Rêma, de 20, foi eleito, na sexta-feira, o melhor jogador do encontro frente à Espanha, seleção que Portugal venceu pela primeira vez, após sete derrotas.

Os espanhóis Ian Barrufet, Petar Cikusa e Djordje Cikusa, o suíço Gino Steenaerts e o checo Daniel Blaha são os restantes nomeados ao prémio do melhor jogador sub-21 do Mundial.

Até agora, Portugal venceu quatro e empatou um dos cinco jogos até agora realizados em Oslo, tendo Francisco Costa marcado 27 golos em 37 remates à baliza, com 73% de eficácia.

Francisco Costa, irmão de Martim Costa, melhor marcador do Euro 2024, esteve em destaque na vitória frente à Espanha, primeira de sempre, que valeu o apuramento inédito antecipado para os quartos de final do Mundial, ao marcar oito golos em nove remates.

O guarda-redes Diogo Rêma, do FC Porto, entrou no Mundial com uma grande exibição na vitória frente aos Estados Unidos (30-21), ao defender 10 remates para uma eficácia de 38%, mas com o Brasil (30-26), fez apenas uma e foi substituído por Gustavo Capdeville.

No último jogo realizado, frente à Espanha, Diogo Rêma emergiu com um total de 12 defesas a 32 remates, o que lhe valeu uma eficácia de 38%, alguns dos quais em momentos decisivos, tendo sido um muro intransponível na baliza de Portugal.

Diogo Rêma fez 57 defesas para uma eficácia de 31% no Campeonato do Mundo de juniores de 2023 e já confirmou ser um dos melhores guarda-redes de Portugal.