"Pichardo quer estar em Los Angeles a representar Portugal", garante presidente do Comité Olímpico

O atleta Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico do triplo salto em Tóquio 2020 e medalha de prata em Paris2024, quer representar Portugal "ao mais alto nível" em Los Angeles2028, revelou esta sexta-feira o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP). Artur Lopes esteve reunido esta sexta-feira com o atleta luso-cubano e a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), mas, apesar de ter sido "abordado um pouco" o diferendo com o Benfica, o objetivo do encontro era clarificar "a posição [de Pichardo] perante o COP e a representação de Portugal". Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Veio assegurar-nos que quer continuar a competir ao mais alto nível e estar em Los Angeles a representar Portugal", disse Artur Lopes à Lusa, após a reunião com o atleta, de 31 anos, que deixou a "garantia de, este ano, disputar o campeonato nacional". O presidente do COP espera que o diferendo com o Benfica possa ser "ultrapassado, para [Pichardo] voltar a ser o grande atleta que é", mas recusou intervir: "Não nos metemos no trabalho das federações com os clubes, nem dos clubes com os atletas", advertiu.