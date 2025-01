Equipa dos Açores de basket perdeu malas no aeroporto. Adversário emprestou o equipamento

A equipa Angrabasket viajou dos Açores para Portugal continental para defrontar o CD Póvoa Basquetebol, esta quinta-feira, mas sofreu um precalço. Ficou sem equipamento.

Segundo conta o clube de basquetebol da Póvoa de Varzim, nas suas redes sociais, uma mala do Angrabasket foi perdida no aeroporto, o que fez com que chegasse sem equipamento à partida.

Num gesto de solidariedade e fair play, o CD Póvoa ofereceu os equipamentos alternativos para que o Angrabasket pudesse continuara a disputar a partida.

"Com respeito pelo adversário, fez-se o jogo e cada equipa defendeu as suas cores com a garra do costume", diz o clube da Póvoa de Varzim.

No final, o CD Póvoa venceu por 73-63 o Angrabasket.