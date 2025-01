Diogo Branquinho: o objetivo das medalhas no Mundial “já está na nossa cabeça”

A seleção portuguesa de andebol defronta, esta sexta-feira, a Espanha, uma seleção a quem nunca venceu. Se “matar o borrego”, Portugal garante desde já a passagem inédita aos quartos de final de um Mundial da modalidade.

Em entrevista à Renascença, Diogo Branquinho acredita que o triunfo pode ser possível e mais, diz que é altura de se começar a pensar em medalhas.

O ponta esquerdo do Sporting, de 30 anos, chegou aos 100 jogos pela equipa das quinas já durante o Mundial. Está “orgulhoso”, mas com sentido de responsabilidade de passar o que são os “heróis do mar” [alcunha pela qual é conhecida a seleção de andebol] às novas gerações.

Portugal venceu Estados Unidos, Brasil e Noruega e, já na "main round", empatou com a Suécia.

Até agora, um campeonato imaculado: três vitórias e um empate, contra uma das seleções mais fortes, a Suécia, com quem tínhamos perdido há dois anos (32-30).

Sim, melhor era só ter vitórias. No entanto, se nos dessem esta hipótese antes do campeonato nós assinávamos por baixo. Estamos onde queremos estar, estamos em primeiro no main round e assim pretendemos continuar para ir com as melhores hipóteses para a próxima fase e selar um dos grandes objetivos que é estar presentes nos quartos de final e fazer a melhor classificação de sempre. Depois disso, não dizemos que vamos deixar de lutar, mas vamos pelo melhor que conseguirmos, jogo a jogo.

A seguir vem a Espanha, uma seleção a quem Portugal nunca venceu. É desta?

[Sorriso] Não sabia que nunca tínhamos ganho, mas penso que sim. É uma equipa a ter em conta, esteja como estiver, é uma equipa sempre muito difícil, com um bom treinador, um bom modelo de jogo, com jogadores entrosados e com um andebol muito parecido com o nosso. Não é um andebol como o da Noruega ou da Suécia, é um andebol diferente, mais parecido com o andebol que nós praticamos. Então, vai ser um jogo de igual para igual, mas atendendo a como nós estamos e a como a Espanha está é uma excelente oportunidade para ganhar à Espanha.