Andebol. Ricardo Costa renova com o Sporting

O treinador de andebol Ricardo Costa renovou contrato com o Sporting até 2030.

”Ricardo Costa renovou a ligação com o Sporting Clube de Portugal até 2030”, lê-se no comunicado dos leões.

O técnico, de 48 anos, está em Alvalade desde 2021. Já venceu um Campeonato Nacional, duas Supertaças e três Taças de Portugal.

Em declarações aos meios do Sporting, Ricardo Costa disse: “Deixa-me muito feliz esta renovação e agradeço muito tudo aquilo que temos vivido ao longo destes anos. Julgo que todos temos desfrutado e feito crescer o andebol do Sporting CP e, para mim, é um privilégio poder continuar ligado a uma equipa vencedora e a um grupo com o qual me identifico, que vai desde os atletas à Direção".