Paulo Jorge Pereira. "Gostaríamos que fosse um pouco mais, sim, mas fico satisfeito”

O selecionador de andebol, Paulo Jorge Pereira, ficou satisfeito com o empate contra a Suécia e já olha para a Espanha, próximo adversário.

"Gostaríamos que fosse um pouco mais, sim, mas fico satisfeito na mesma pelo compromisso que todos tiveram neste jogo. Agora é só pensar no jogo com a Espanha e o nosso objetivo mantém-se intacto, que era o que queríamos neste jogo com a Suécia".

De recordar que Portugal empatou 37-37 na partida contra suecos e continua na frente da classificação da “main round”.

"Apesar da prestação defensiva, acabámos por sofrer muitos golos, mas também marcámos muitos. Quando há muitas posses de bola, também aumenta o número de golos, o que é natural. Foi um jogo com algum ritmo, com um ritmo até acima da média e isso faz com que o aumento da posse de bola também faça com que haja mais golos. Isso não quer dizer necessariamente que a defesa está a defender mal".

Paulo Jorge Pereira acrescentou: "Estamos a falar de jogar com atletas do melhor que há a nível mundial e mesmo sabendo o que vão fazer, e jogando de forma simples como eles fazem, a finura do jogo em termos ofensivos acaba por exigir muito mais de nós em termos de detalhe colaborativos e que às vezes funciona outra vez não".

Portugal vai agora defrontar a Espanha, na sexta-feira. Precisamente a Espanha perdeu diante da Noruega, por 25-24.