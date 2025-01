Bárbara Timo e Rochele Nunes renovam com o Benfica

Bárbara Timo, de regresso aos -70 kg, Rodrigo Lopes, a subir aos -66 kg, e Rochele Nunes, que se mantém em +78 kg, são o rosto do projeto olímpico do judo do Benfica, clube com o qual renovaram contrato.

"O objetivo é que os atletas se afirmem nas suas categorias de peso procurando conquistar resultados internacionais", disse esta quinta-feira a nova coordenadora da modalidade no Benfica, Telma Monteiro, citada pelos meios de comunicação do clube.

A antiga judoca, a mais medalhada da história da modalidade em Portugal e que anunciou em dezembro o final da carreira, assumiu a liderança no clube lisboeta, no qual terá como treinadores Felipe Quadros e Sandra Borges.

Os dois técnicos, de masculinos e femininos, serão ainda coadjuvados por Rodrigo Lopes e Bárbara Timo, num grupo que contabiliza 19 judocas e onde a aposta "será feita no desenvolvimento e na formação da modalidade".

Deste grupo alargado continuam a fazer parte as duas olímpicas, que competiram em Tóquio 2020 e Paris 2024, e Rodrigo Lopes, que irão discutir novo ciclo, de preparação e qualificação, para os Jogos Olímpicos Los Angeles'2028.

"Temos dois atletas em transição de categoria de peso: a Bárbara Timo, que no último ciclo competiu nos -63 kg, competirá agora em -70 kg, categoria onde em 2019 se sagrou vice-campeã do mundo; e o Rodrigo Lopes, que anteriormente tinha competido na categoria de -60 kg, passa agora a competir em -66 kg. Rochele Nunes continua na categoria de +78 kg", assinalou Telma Monteiro.

Da parte dos judocas, Bárbara Timo lembrou que, enquanto judoca do Benfica, representou Portugal nos Jogos de 2020 e 2024, e que nessa "caminhada", conseguiu conquistar medalhas nos Mundiais de 2019, vice-campeã em -70 kg, e de 2022, bronze em -63 kg.

A equipa de judocas da Luz, agora sob a coordenação de Telma, conta, além destes três judocas, com Nathalia Brígida e Djamila Silva (-52 kg), que esteve nos Jogos de Paris 2024, por Cabo Verde, Evenilde Mendes e Jimena Esparza (-57 kg), André Paiva da Silva (-60 kg), Jorge Mubemba e Pedro Pinheiro (-66 kg), Thelmo Gomes, Ricardo Lopes e Facundo De Lucia (-73 kg), Rodrigo Pires e Ricardo Ferro (-81 kg), Ailton Cardoso (-100 kg), Carlos Rodrigues, Bruno Tavares e José Pacheco (+100 kg).

Anri Egutidze, que tinha renovado em 2022, não faz parte da equipa encarnada, com o judoca, medalha de bronze nos Mundiais de 2021, a abraçar um projeto diferente nos Emirados Árabes Unidos.

Já Rochele Nunes mantém-se na equipa encarnada e no projeto para Los Angeles 2028, embora a judoca faça agora uma pausa competitiva, devido a gravidez.