A seleção portuguesa de andebol empatou 37-37 contra a Suécia no primeiro jogo da segunda fase do Mundial.

Ao intervalo, as duas equipas já estavam empatadas a 18.

Com este empate contra a poderosa Suécia, Portugal continua na liderança do grupo da segunda fase, com cinco pontos.

A equipa das quinas volta a jogar na sexta-feira contra a Espanha e domingo contra o Chile.

As duas primeiras classificadas deste grupo avançam para os quartos de final da prova.