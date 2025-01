Portela, o senhor 500 golos, acha que "ainda é cedo" para esta ser considerada a melhor geração de sempre

A seleção portuguesa de andebol conseguiu o pleno de vitórias na primeira fase do Mundial, que decorre em Croácia, Dinamarca e Noruega. Os “heróis do mar”, alcunha pela qual são conhecidos, avançam agora para a “main round”, mais três jogos onde vão defrontar Suécia (esta quarta-feira, 22, às 17h00), Espanha (dia 24, às 14h30) e Chile (dia 26, às 14h30). O objetivo mínimo é chegar aos quartos de final do evento e melhorar o melhor resultado de sempre (10.º lugar em 2021).

Pedro Portela, experiente ponta do Sporting, chegou aos 500 golos pela seleção, mas quer “continuar a ajudar”.

Em declarações à Renascença, o atleta de 35 anos espera jogos difíceis contra Espanha, a quem Portugal nunca venceu, e Suécia - apenas um triunfo -, mas acredita que, desta vez, a equipa das quinas pode vencer.



Quanto aos contratempos que Portugal já teve durante o evento, serviram para que o grupo se juntasse ainda mais e queira deixar marca.

Até agora, tudo perfeito em campo: três jogos, três vitórias…

Sim, era impossível ser melhor. Estamos contentes por ter três vitórias, era esse o nosso objetivo: passar ao main round só com vitórias. Estamos felizes por o ter conseguido, agora é continuar.

No domingo, Portugal jogou contra um pavilhão cheio na Noruega e não se notou. A seleção já tem uma maturidade que lhe permite ultrapassar essa dificuldade?

Sim, nós gostamos de jogar nestes ambientes, já somos uma seleção experiente. Já jogámos algumas vezes contra eles, com muita qualidade e demonstrámos maturidade, muita ambição, muito crer e vontade de ganhar. Este grupo quer muito fazer grandes coisas por Portugal e demonstrou bem isso: estamos aqui para fazer um bom resultado e estou certo que faremos isso na main round.