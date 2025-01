"Só gostava que tivesse sido uma final". Djokovic vs. Alcaraz dá vitória para o "velhote"

Corria o primeiro set do encontro dos quartos de final do Open da Austrália, com 5-4 e "break" a favor de Carlos Alcaraz, número três do mundo, quando Novak Djokovic, número sete, do alto dos seus 37 anos de idade, começou a queixar-se de moléstias físicas, depois de se esticar para jogar uma bola. "Não é a primeira vez que vemos isto. Não se deixem enganar", aconselhou a lenda do ténis John McEnroe, nos comentários. "Djoker" foi assistido por vários minutos, ainda ameaçou a desistência, mas lá acabou por regressar à ação e, estivesse McEnroe certo ou não, a verdade é que, depois de o espanhol - que acumulou 40 erros não forçados durante a partida - fechar o primeiro parcial, com um 4-6, o sérvio partiu, depois, para a vitória nos três sets seguintes e consequente apuramento para as meias-finais do Open da Austrália.

McEnroe referia-se às teorias de que Djokovic "finge" lesões quando os seus adversários estão por cima, para mexer com a cabeça deles e, depois, superiorizar-se. De facto, e embora os problemas físicos de Novak serem já conhecidos, o efeito, neste duelo de antigos líderes do ranking mundial de ténis, um quase nos 22 anos e o outro quase nos 38, foi mesmo esse. Depois de perder o primeiro set, Djokovic disparou para um 3-0 no segundo e, ainda que tenha permitido que Alcaraz lhe quebrasse o serviço de volta, repetiu a façanha ao décimo jogo para fechar o parcial em 6-4, ao fim de, exatamente, 50 minutos. O terceiro set, durou outros 50 minutos, com nova troca de "breaks" a sorrir ao sérvio. A reviravolta de Novak culminou com um dos "rallies" mais entusiasmantes do duelo. No quarto e último parcial, que durou mais de uma hora, Djokovic conseguiu quebrar o serviço a Alcaraz logo à primeira e chegou ao fim do nono jogo em vantagem, com um 5-4 e "break" acima, mesmo depois de perder o "rally" mais longo do encontro. No jogo decisivo, e a servir, o recordista masculino de títulos do Grand Slam (24) ainda deu ideia de que podia quebrar, com um erro forçado a permitir o 30-30, porém, reuniu o resto das forças e conseguiu fazer o 6-4.