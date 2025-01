Nuno Borges e Francisco Cabral eliminados do Open da Austrália

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral foram afastados do Open da Austrália esta terça-feira, ao perderem nos quartos de final frente aos terceiros cabeças-de-série, os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Os representantes nacionais, campeões do Estoril Open de 2022, estavam a estrear-se entre as oito melhores duplas de um dos quatro principais torneios da temporada do ténis mundial, que em conjunto compõem o chamado Grand Slam.

Bolelli e Vavassori, vice-campeões do Open da Austrália e de Roland Garros em 2024, começaram melhor na Kia Arena, o terceiro maior estádio de Melbourne Park, e venceram o primeiro parcial por 6-4.

O segundo 'set' foi mais equilibrado e os dois portugueses, amigos de infância, só cederam no 'tie-break', com os italianos a fecharem o encontro por 7-6 (7-4), em uma hora e 36 minutos.

Borges e Cabral tornaram-se o terceiro e quarto tenistas nacionais a chegarem aos quartos de final de um grande torneio, depois de Nuno Marques (Open da Austrália em 2000) e João Sousa (quarto finalista do Open dos Estados Unidos em 2015, 2019 e 2022 e semifinalista em Melbourne Park em 2019).

Borges, número um nacional e 33º do mundo em singulares, tinha sido eliminado na passada sexta-feira, na terceira ronda do Open da Austrália, pelo número três do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, em quatro parciais.

Francisco Cabral, de 28 anos é o melhor tenista português da variante de pares, ao figurar no 76.º lugar no 'ranking' mundial.