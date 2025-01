Paulo Jorge Pereira. “Acho que podemos ir muito longe”

O selecionador de andebol, Paulo Jorge Pereira, confessa estar orgulhoso dos seus jogadores após mais uma vitória no Mundial.

Portugal já derrotou Estados Unidos, Brasil e Noruega e avança para a “main round”, com quatro pontos.

No final da partida deste domingo, o técnico nacional disse: “Vi hoje aqui em alguns atletas fazerem coisas que nunca tinha visto. Portanto, isto só acontece quando a vontade de ganhar é enorme, uma coisa que quase que nos ultrapassa. Estou muito feliz uma vez mais e muito orgulhoso destes atletas”.

“Acho que podemos ir muito longe. Agora é um jogo de cada vez outra vez e continuamos a pensar no nosso objetivo que é são os quartos final”, referiu.

Em declarações em Oslo, Paulo Pereira acrescentou: “Há sempre alguma coisa que podemos fazer melhor. Mas nós entramos no jogo defensivamente de uma forma extraordinária, com o Capdeville a ajudar. Nós conseguimos parar alguns movimentos básicos que eles têm, que são demolidores, em termos do que é a finalização da primeira linha. Conseguimos pará-los. Depois, pouco a pouco, à medida que o jogo vai evoluindo, há pequenos detalhes que começam a falhar, nomeadamente a recuperação defensiva. Estamos a jogar contra uma das seleções que são das melhores do mundo a fazer transição ofensiva. Conseguimos parar imensas transições e não conseguimos pará-las todas, que isso é impossível”.