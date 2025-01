Portugal vence Noruega e faz pleno de vitórias na primeira fase

A seleção portuguesa de andebol derrotou a Noruega por 31-28 no Mundial de Andebol e tem três vitórias em três jogos.

Ao intervalo, a equipa das quinas já vencia por 14-13, mas chegou a estar a perder por três na segunda parte.

Destaque para a exibição do guarda-redes Capdeville, que fez 15 defesas.

No ataque Francisco Costa e Luís Frade marcaram seis golos cada.

Portugal segue para a segunda fase com quatro pontos, o máximo que poderia conseguir até agora.

Na "main round", o sete luso vai integrar o Grupo III, juntamente com Brasil (parte com dois pontos) e Noruega (zero), e também os três primeiros do Grupo F, as equipas que vai defrontar, a Suécia, a Espanha e o vencedor do Japão-Chile de segunda-feira.

Os dois primeiros classificados deste grupo seguem para os quartos de final do Mundial.