Martim Costa. “Queremos ir com quatro pontos para a Main-Round"

A seleção portuguesa de andebol derrotou o Brasil na segunda jornada do campeonato do Mundo. O selecionador e o melhor marcador da partida reagiram.

Paulo Jorge Pereira

"Este grupo de jogadores, que vai aprendendo muito. Não quer dizer que não volte a acontecer. A verdade é que se fosse há uns anos já tínhamos desistido do jogo e nunca o fizemos. Fomos à procura de soluções, tem sido árduo por causa das alterações de última hora, estamos a jogar um pouco no escuro, mas fruto da vontade de fazer bem este grupo de atletas conseguiu"

Martim Costa

"O Brasil entrou muito agressivo na defesa, estava difícil superá-los, e quando o conseguíamos fazer, aparecia o guarda-redes deles, que fez uma belíssima primeira parte. Na segunda, conseguimos fluir muito mais o ataque, criar muito mais situações de remate, a bola também conseguiu entrar, a verdade é essa. Na defesa também estivemos muito bem. Estivemos dez minutos sem sofrer um golo. No essencial, na segunda parte fomos mais agressivos no ataque, fomos mais intensos no um contra um, melhorámos também na defesa, blocámos imensos remates de fora. O nosso guarda-redes, o Capdeville também entrou muito bem. Foi um grande jogo, uma vitória muito importante e agora vamos preparar o jogo com a Noruega. Vai ser complicado, mas queremos ir com quatro pontos para a Main-Round".

O próximo jogo luso vai ser no domingo contra a Noruega, às 19h30.

Portugal já derrotou os Estados Unidos e o Brasil.