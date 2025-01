Frederico Silva de regresso à seleção de ténis

O regresso de Frederico Silva é a novidade na convocatória de Rui Machado para a visita de Portugal ao Mónaco, da primeira ronda do play-off do Grupo Mundial I da Taça Davis, anunciou a Federação Portuguesa de Ténis.

O capitão português chamou, sem surpresa, Nuno Borges, Jaime Faria, Henrique Rocha e Francisco Cabral, promovendo também o regresso do campeão nacional absoluto, que tinha sido convocado pela última vez em setembro de 2023 para a eliminatória contra a Áustria.

Esta é a 14.ª nomeação do jogador das Caldas da Rainha, de 29 anos, para a principal competição por seleções do ténis, tendo jogado em seis eliminatórias desde a estreia em 2014.

Além de 'Kiko', 307.º jogador mundial, o selecionador Rui Machado convocou Nuno Borges (33.º) e Jaime Faria (125.º), os portugueses que disputaram o quadro principal de singulares do Open da Austrália, Henrique Rocha (174.º) e Francisco Cabral, número um português de pares e 76.º da hierarquia mundial da variante.

"Vai ser uma eliminatória difícil, como são todas em quando jogamos fora de casa, mas o nosso objetivo é sair do Mónaco com a vitória, tal como fizemos em Viena quando ganhámos fora de casa. A nossa equipa está toda a jogar bem, o que nos permite olhar para esta eliminatória com confiança", assumiu o capitão, citado pela Federação Portuguesa de Ténis.

O duelo com a seleção monegasca está agendado para 1 e 2 de fevereiro e vai realizar-se nos courts de terra batida do Monte Carlo Country Club.

Será a sexta vez que Portugal e o Mónaco se defrontam na Taça Davis, com o último embate a remontar a 2003, no Complexo de Ténis da Maia, onde a seleção capitaneada por José Vilela e composta por Bernardo Mota, Emanuel Couto, Hélder Lopes e Leonardo Tavares ganhou por 4-1.

O vencedor disputará uma das eliminatórias do Grupo Mundial I, a 13-14 ou 14-15 de setembro, tendo em vista o apuramento para os Qualifiers de 2026, enquanto a equipa derrotada jogará a eliminatória do Grupo Mundial II.