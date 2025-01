Ticha Penicheiro no Hall of Fame da FIBA

A ex-basquetebolista, natural da Figueira da Foz, foi indicada esta quinta-feira pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), numa lista de 2025 em que surge juntamente com Pau Gasol (Espanha) ou as também mulheres Dawn Staley (Estados Unidos) e Leonor Borrell (Cuba).

Ticha Penicheiro é a primeira atleta portuguesa a ter este "reconhecimento histórico por parte da FIBA", como assinalou a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).

Na sua página oficial, a FIBA lembra que a base portuguesa conquistou vários títulos, entre os quais a Liga norte-americana feminina (WNBA) em 2005.

Os indicados pela FIBA para o Hall of Fame irão ser homenageados em cerimónia a realizar em 17 de maio, por ocasião do congresso do organismo, no Bahrain.

A indicação desta quinta-feira segue-se também à eleição da Penicheiro como candidata ao Naismith Memorial Hall of Fame, dos Estados Unidos.

Na sua carreira na WNBA, Ticha Penicheiro vestiu as camisolas das Sacramento Monarchs, das LA Sparks e das Chicago Fire, sempre com o número 21, e foi eleita como uma das 15 melhores jogadoras de sempre da WNBA.

Foi ao serviço dos Sacramento Monarchs que Ticha se sagrou campeã, e ao longo da sua carreira integrou quatro vezes o All-Star, duas o All-WNBA First Team, foi All- Defensive First Team, e por sete vezes foi líder de assistências no campeonato.

Em 2016, foi uma das atletas escolhidas para integrar o lote das vinte melhores atletas da WNBA.

O seu recorde de assistências na história da WNBA prolongou-se até 2017, sendo considerada a líder com 1.121 assistências concretizadas.

Nos 'intervalos', atuou também em várias equipas europeias, nomeadamente no Spartak Moscovo, USK Praga, Galatasaray, TTT Riga, Vallencienes, Ekaterinburgo, Gdynia ou Lavezzini Parma.