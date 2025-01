Portugal com vitória tranquila sobre Estados Unidos

A seleção portuguesa de andebol entrou a vencer no Mundial. A equipa das quinas derrotou os Estados Unidos por 30-21.

Os “heróis do mar” dominaram a partida, disputada em Oslo, e já venciam ao intervalo por 15-10.

Os norte-americanos ainda fizeram o primeiro golo do jogo, mas depois os portugueses fizeram cinco golos e marcaram logo uma diferença fundamental.

Com 7 golos, o ponta Pedro Portela e o lateral estiveram em destaque.

Portugal estreou Miguel Oliveira, João Gomes e Ricardo Brandão em fases finais de grandes competições. Já Alexandre Cavalcanti não jogou por lesão e Miguel Martins não jogou por ter sido suspenso por doping.



O selecionador Paulo Pereira mostrou-se satisfeito com a vitória de Portugal. "Esta estreia trouxe melhores sensações [em comparação com o recente Torneio de França]. Conseguimos recuperar também a dificuldade, que é outra aqui, mas conseguimos recuperar bem defensivamente, que foi aquilo que não fizemos naqueles, vou dizer, 13, 14 minutos iniciais contra a França. Sabemos melhor onde correr e isso também nos ajudou a sistematizar um pouco a recuperação defensiva", disse.

"Hoje já melhorámos um pouco mas temos que continuar, porque o Brasil tem um modelo de jogo também fortíssimo, e também faz contra-ataque. Em termos ofensivos não estivemos perfeitos, porque falhámos algumas situações mais ou menos evidentes de golo, mas em termos de estruturação do jogo, acho que estivemos perfeitos nesse sentido, e estou muito contente porque participaram todos os jogadores", comentou o selecionador.



"Acabámos por não sobrecarregar demasiado alguns deles. Fico contente também, por outro lado, que os Estados Unidos estão a melhorar, em termos de competitividade, e isso é bom para o andebol internacional", referiu.



"Estreia de Miguel Oliveira? Foi espetacular, e depois ver também o João [Gomes] a participar mais tempo. Portanto, isto acaba por ser um pouco para aquilo que nós trabalhamos. Se isto não acontecer, e se tivermos que utilizar sempre os atletas mais experientes, acabamos por ficar, acho que, a meio do caminho, do nosso caminho, que temos que fazer aqui. Portanto, fico realmente extremamente feliz quando vejo que há atletas, o próprio [Ricardo] Brandão, que acabou por atacar e defender na posição 5, e fez um trabalho espetacular. Portanto, a partir daqui, acho que nada tem fim, é continuar. Portanto, foi um objetivo também alcançado para este jogo", elogiou.

Portugal ganhou o primeiro jogo no Grupo E. Volta a entrar em campo na sexta-feira contra o Brasil, num jogo que pode ser decisivo para o apuramento.