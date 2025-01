Miguel Martins falha Mundial de andebol após acusar doping

O central da seleção nacional de andebol Miguel Martins foi suspenso por doping e vai falhar o Mundial da modalidade.

Em comunicado, a Federação Nacional de Andebol esclarece que o jogador acusou uma "substância proibida" durante teste antidoping, estando desde esta terça-feira "suspenso preventivamente".

“No dia de ontem [terça-feira], o atleta e a FPA foram notificados da suspensão preventiva do atleta, com efeitos imediatos, de toda e qualquer atividade no seio da modalidade, o que inclui a realização de treinos ou atividades oficiais, quer no seu clube, quer em especial na Seleção Nacional A, onde se encontra integrado e tendo em vista a participação no Campeonato do Mundo. O atleta não está a participar em qualquer atividade da Seleção Nacional e não disputará o Mundial”, refere a federação em comunicado.