Jaime Faria perde, mas saca um "set" a Djokovic e no final recebe elogio. "Futuro brilhante"

Chegou ao fim a participação de Jaime Faria no Open da Austrália. O tenista português perdeu na segunda ronda com Novak Djokovic, atual número sete do mundo e o homem da história com mais títulos do Grand Slam, mas ainda ganhou um "set" e, no final, recebeu elogios do sérvio.

Frente ao antigo número um mundial, Jaime Faria, de 21 anos, 125.º do "ranking" ATP e o tenista português mais jovem de sempre a chegar à segunda ronda de um Major (o sétimo, ao todo), resistiu por três horas, mas acabou por ceder, ao fim de quatro sets, por 6-1, 6-7(4), 6-3 e 6-2.

O primeiro parcial foi de domínio total para "Djoker", que venceu por 6-1. No segundo set, contudo, Faria subiu o nível e conseguiu forçar o "tie break", em que superou o antigo número um mundial. Djokovic voltou a superiorizar-se no terceiro parcial e fechou o encontro no quarto.

No final da partida, em declarações ainda no court, Djokovic elogiou Jaime Faria: "Ele estava a jogar um ténis fantástico. No final do segundo set e no início do terceiro, tive de aguentar a tempestade. (...) Ele não tem nada a perder. Está a começar, é grande e muito jovem. Disse-lhe no final, na rede, que o futuro dele será brilhante e que devia continuar a lutar."

Na próxima ronda do Open da Austrália, Novak Djokovic terá pela frente o checo Tomás Machác, atual número 25 do da hierarquia mundial.