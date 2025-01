Dakar2025. Gonçalo Guerreiro em quarto na oitava etapa nos veículos ligeiros

O português Gonçalo Guerreiro (Red Bull) foi o quarto classificado na classe Challenger, na oitava etapa da 47.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, que hoje ligou Al-Duwadimi a Riade, na Arábia Saudita.

Guerreiro concluiu a tirada com 483 quilómetros cronometrados a 06.12 minutos do vencedor, o espanhol Pau Navarro (BBR), com o neerlandês Paul Spierings (Rebellion) em segundo, a 01.23 minutos, e o argentino Davide Zille (Daklapack) em terceiro, a 03.48.

Nesta categoria, Mário Franco (Franco Sport) foi 12.º, Pedro Gonçalves (Franco Sport) 16.º, Rui Carneiro (GRally) 24.º e Maria Gameiro (X-Raid) 37.ª, depois de ter visto a caixa de velocidades ceder nos últimos quilómetros.

Ricardo Porém (MMP), que na véspera desistiu e hoje regressou em super-rally, foi 39.º, enquanto Luís Portela de Morais (GRally), que também desistira na véspera, foi 41.º, depois de somada a respetiva penalização de 34 horas por ter falhado a etapa anterior.

Na geral, Gonçalo Guerreiro mantém a segunda posição, a 25.49 minutos do argentino Nicolas Cavigliasso (BBR), que lidera, e Paul Spierings é terceiro, a 32.54. Mário Franco é 18.º, Maria Luís Gameiro é 27.ª e Pedro Gonçalves 34.º.

“Foi um dia limpo. Não fomos os mais rápidos, mas estou contente com o ritmo”, escreveu Gonçalo Guerreiro nas suas redes sociais.

Nos SSV, a categoria de veículos ligeiros derivados de série, João Monteiro (South Racing) foi o melhor representante nacional, na nona posição. Alexandre Pinto (Old Friends) foi o 11.º e João Dias (Santag) 21.º.

Na geral, Alexandre Pinto mantém o quarto lugar, a 02:57.40 horas do líder, o norte-americano Brock Heger (RZR), com o francês Xavier de Soultrait (RZR) em segundo, já a 1:41.26 horas, e ‘Chaleco’ Lopez (Can-Am) em terceiro, 02:08.49 horas.

Para além disso, Alexandre Pinto, navegado por Bernardo Oliveira, foi o mais rápido no FIA Rookie Challenge, que a equipa lusa passou a liderar desde domingo a par da classificação SSV do Campeonato do Mundo de Rally Raid, em que hoje somou mais três pontos reforçando as respetivas lideranças (pilotos e navegadores).

“Desde o dia de descanso, temos vindo a adotar um ritmo conservador para levar o carro até ao final do Dakar e, se possível, levar daqui o melhor resultado. Como sempre dissemos, queremos terminar e acumular o máximo de experiência possível. Lideramos o Campeonato do Mundo, lideramos entre os rookies e estamos em quarto entre os SSV. O que temos de fazer é gerir a corrida até ao fim e ver o que vai acontecer”, disse Alexandre Pinto.

João Monteiro, que em 2024 foi o melhor estreante, é nono, apesar de ter sofrido diversos problemas mecânicos no seu veículo da South Racing.

Nos automóveis, o sul-africano Henk Lategan (Toyota) venceu e cimentou a liderança, passando de 21 segundos para 05.41 minutos de avanço para o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota), que é segundo.

O português João Ferreira (MINI) foi oitavo e manteve a nona posição na geral.

“Fizemos uma etapa muito boa, longe dos problemas e gerimos para terminar na oitava posição. Quando analisámos a etapa, reparámos que fomos os mais rápidos em dois 'waypoints', o que comprova o trabalho que temos vindo a fazer e o nosso momento de confiança”, disse o piloto de Leiria, de 25 anos, que ainda vai procurar vencer uma das quatro etapas que faltam.

Nesta oitava etapa, sobressaiu a desistência do sul-africano Giniel de Villiers (Toyota), que nunca tinha desistido nas 21 participações anteriores no Dakar. Foram 286 especiais consecutivas, o que constitui um recorde na prova.

Nas motas, a vitória mudou de mãos: o argentino Luciano Benavides (KTM) parou no percurso para ajudar o acidentado Pablo Quintanilla (Honda) e viu o tempo perdido ser-lhe retirado, pelo que a vitória acabou por mudar do espanhol Tosha Schareina (Honda) para o piloto da KTM. O francês Adrien van Beveren (Honda), que também parou, ficou em segundo, relegando Schareina para a terceira posição.

Com isso, Rui Gonçalves (Sherco) acabou, finalmente, na 11.ª posição, ascendendo ao 11.º lugar da geral.

O australiano Daniel Sanders (KTM) mantém o comando, com 11.03 minutos sobre Schareina.

“Hoje, foi uma longa etapa. Perdemos o Pablo Quintanilla depois do reabastecimento devido a uma queda. Sofreu uma concussão e acabou por ir ao hospital por precaução. Felizmente, não partiu nada e já está connosco novamente”, contou o português Ruben Faria, que lidera a equipa da Honda.

Nos camiões, o lituano Vaidotas Zala, navegado por Paulo Fiúza (Iveco), foi terceiro e subiu ao sétimo posto da geral.

Na terça-feira, os pilotos enfrentam 357 quilómetros cronometrados entre Riade e Haradh.