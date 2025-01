Pedro Pichardo deixa o Benfica por "divergências irreconciliáveis"

Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico no triplo salto em 2021 e medalha de prata em 2024, está de saída do Benfica por "divergências irreconciliáveis". Em reação, as águias garantem que já tinham aberto processo disciplinar com objetivo de despedir Pichardo.

De acordo com um comunicado citado pelo jornal "A Bola", Pichardo explica que "devido a divergências irreconciliáveis com o Sport Lisboa e Benfica, que inviabilizam a minha continuidade, decidi deixar de ser atleta do clube, conforme comuniquei hoje mesmo à entidade".

Pichardo, que nos últimos sete anos foi ainda campeão do mundo, campeão europeu e venceu a Liga Diamante em três ocasiões, agradeceu "aos adeptos do Benfica, à Federação Portuguesa de Atletismo, ao Comité Olímpico de Portugal e à Câmara Municipal de Setúbal pelo apoio incondicional ao longo destes anos, sem os quais não teria sido possível atingir os objetivos".

O atleta, de 31 anos, acrescenta que "o assunto está a ser levado às instâncias competentes, pelo que a partir deste dia não irei mais pronunciar-me sobre este tema, focando-me exclusivamente na vertente desportiva".

Depois dos Jogos Olímpicos, Pichardo já tinha lamentado publicamente a falta de apoios por parte do Benfica e do país e assegurou que o futuro da sua carreira dependia e das garantias que lhe forem dadas.

“Estou à espera de reuniões com o senhor primeiro-ministro [Luís Montenegro], e com o presidente do Benfica, Rui Costa, para tentarmos procurar uma solução; para, juntos, continuarmos a dar alegrias ao país”, disse, na altura.

Em comunicado, o Benfica já reagiu e garante que "tomou conhecimento público da intenção" de Pichardo deixar o Benfica e revela que o atleta já tinha sido notificado a 3 de janeiro que lhe tinha sido instaurado um "processo disciplinar com vista ao seu despedimento".

O clube acusa Pichardo de ter faltado a exames médicos "para os quais estava convocado depois dos Jogos Olímpicos, bem como o facto de ter recusado a inscrição na plataforma de atletas, apesar de ter sido por diversas vezes solicitado para tal. Uma decisão que tem impedido, entre outras consequências, a sua participação em provas ao serviço do Benfica".

O Benfica explica ainda que irá "fazer prevalecer os seus direitos na defesa do bom-nome e dos interesses do clube".



[Atualizado às 18h45 - comunicado SL Benfica]