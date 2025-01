O batismo de Jaime Faria em majors prossegue com Djokovic

O sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam, marcou esta segunda-feira encontro na segunda ronda do Open da Austrália com o tenista português Jaime Faria, ao vencer o norte-americano Nishesh Basavareddy em quatro sets.

Dez vezes campeão em Melbourne Park, ‘Djoko’ perdeu o primeiro parcial, mas conseguiu a reviravolta no marcador diante do 107.º jogador mundial, que recebeu um convite da organização, impondo-se por 4-6, 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas e 59 minutos.

Na segunda ronda do Open da Austrália, o sétimo classificado do ranking ATP vai defrontar o jovem qualifier português Jaime Faria (125.º), que hoje se estreou em quadros principais de um Grand Slam com um triunfo por 6-1, 6-1 e 7-5 frente ao russo Pavel Kotov (97.º).