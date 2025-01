A 'ministra da felicidade' não está feliz: "De que serve jogar ténis se estão a morrer pessoas inocentes?"

A paixoneta com o ténis começou quando tinha três anos. A mãe, Samira, levava Ons Jabeur ao clube de ténis e foi aí que a pequena começou a jogar e a perceber o encanto de bater naquela bolinha amarela cheia de possibilidades. É disso que se anda a tentar lembrar a tunisina.

É que o mundo está demasiado feio para ela. A “ministra da felicidade”, como é conhecida, está a ter um problema com o dossier principal do ministério. As mortes de crianças na Ucrânia e Gaza afetam-na demasiado, de uma maneira que não esperava, admitiu em entrevista ao “The Guardian”.

“Como podemos viver num mundo assim? O que está a acontecer? Para mim, não faz sentido. É mesmo, mesmo horrível”, confessou ao diário britânico. Há crianças a morrer de frio, reforçou, desanimada, esta vencedora de cinco torneios WTA em singulares.

“O que acaba comigo é a injustiça que temos no mundo. Eu tento separar as coisas, mas é muito difícil. De que serve jogar ténis se estão a morrer pessoas inocentes?”, questionou.

A finalista derrotada de Wimbledon em 2022 e 2023, desilusões que, aliadas às lesões, tem afetado o seu rendimento, segundo a própria, é embaixadora do Programa Alimentar Mundial, das Nações Unidas.

“Estamos a tentar uma coisa simples que temos aqui todos os dias: comida”, comentou sobre o seu papel no drama de Gaza e dos sucessivos ataques de Israel. “Eles não têm isso e agora é inverno, por isso há bebés a morrer de frio, o que é desumano.”

A atleta considera que o ténis, enquanto comunidade e entidade, não faz o suficiente e sente que é obrigada a falar. "É importante erguer a minha voz, usar a minha plataforma", disse ao "The Guardian", "mas também ajudar os miúdos, as famílias. Estão a sofrer todos os dias".

Ons Jabeur, antiga número 2 do ranking WTA e treinada por Issam Jellali, é atualmente a número 39 do mundo. A tenista tunisina, cuja melhor memória é o triunfo em Roland Garros na categoria junior, estreia-se no Open da Austrália na próxima madrugada, contra a ucraniana Anhelina Kalinina, que está no lugar 48 do ranking.