Sporting empata dérbi de futsal no último minuto e impede fuga do Benfica

As equipas de futsal de Benfica e Sporting empataram por 1-1, este sábado, em partida da 11.ª jornada do campeonato, no primeiro dérbi lisboeta da temporada.

Após o nulo ao intervalo, num Pavilhão Fidelidade esgotado e com grande ambiente, Ivan Chishkala deu vantagem ao Benfica, aos 34 minutos, mas, de grande penalidade, Taynan igualou aos 40, mantendo os rivais empatados na liderança, com 29 pontos.

Os encarnados assumiram mais a iniciativa nos primeiros minutos, mas a rapidíssima expulsão de Arthur, que viu dois amarelos no mesmo minuto, aos seis, alterou a face da partida, permitindo ao Sporting somar várias ocasiões de perigo, mas sem sucesso.

O nulo persistiu para o segundo tempo, até que Ivan Chishkala adiantou o Benfica, aos 34, na sequência de uma grande jogada em que o capitão Afonso Jesus entregou ao russo e este atirou de primeira para o fundo das redes.

O Sporting assumiu rapidamente o "5x4" e o Benfica até foi aguentando as investidas, valendo sobretudo uma defesa monumental de Léo Gugiel, aos 39, mas uma falta de Afonso Jesus permitiu o golo da igualdade aos leões, num penálti de Taynan, aos 40.