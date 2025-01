Chuva adia estreia de Jaime Faria no Open da Austrália. Sabalenka e Zverev vencem

O mau tempo adiou a estreia do tenista português Jaime Faria no Open da Austrália, na abertura do primeiro major da temporada em Melbourne, em que a bicampeã Aryna Sabalenka e o alemão Alexander Zverev arrancaram com triunfos.

Uma jornada inaugural chuvosa, que, ao fim de mais de seis horas de interrupção, obrigou ao adiamento de muitos dos encontros agendados para este domingo, inclusive o do número dois nacional frente ao russo Pavel Kotov.

Ainda assim, não foi suficiente para impedir Sabalenka, líder do ranking WTA, de iniciar a corrida pelo terceiro título consecutivo em Melbourne Park com uma vitória sobre a norte-americana Sloane Stephens, por 6-3 e 6-2. A bielorrussa não deu hipóteses à vencedora do US Open de 2017 e, ao fim de uma hora e 11 minutos, conquistou o 15.º triunfo seguido no Open da Austrália, marcando duelo na segunda ronda com a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (54.ª WTA).

A chinesa e vice-campeã do torneio australiano Zheng Qinwen também avançou para a segunda ronda, após eliminar a romena Anca Todoni (110.ª) em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-1.