Rosalina Santos e Jessica Barreira de bronze no meeting de atletismo de Sabadell

As portuguesas Rosalina Santos, nos 60 metros planos, e Jessica Barreira, na mesma distância mas com barreiras, foram terceira classificadas no meeting de atletismo de pista curta de Sabadell, em Espanha, esta sexta-feira.

Rosalina Santos começou por vencer a sua semifinal em 7,42 segundos, para depois fechar o pódio da final com a marca de 7,43. A vencedora foi a espanhola Jael Bestue, com 7,31, seguida pela neerlandesa Denis van den Widenberg, que marcou 7,41.

Jessica Barreira, que também foi ao triplo salto, ganhou uma das semifinais das barreiras em 8,32. Na final, correu em 8,37, para ser terceira. Nos dois primeiros lugares terminaram a sérvia Anja Lukic, com 8,18, e a espanhola Xenia Benach, com 8,29.

Na outra semifinal correu a portuguesa Olímpia Barbosa, para ser sexta, com 8,74 e arredada da final.

Barreira também foi ao triplo salto, classificando-se em quinto lugar, com 12,75 metros no único salto medido - os outros foram nulos. A vitória foi da espanhola Tessy Ebosele, com 13,82.