Doping. Jannik Sinner vai ser ouvido pelo TAS em abril

O jogador foi suspenso provisoriamente, mas recorreu em ambas as ocasiões com sucesso e foi autorizado a continuar a competir, tendo em agosto sido ilibado de qualquer intencionalidade. De acordo com a ITIA, Sinner justificou os resultados dos testes antidoping com o facto de um membro da sua equipa de apoio ter utilizado um spray de venda livre que continha clostebol para tratar uma pequena lesão (um corte num dedo), sendo que o mesmo, posteriormente, viria a massajar o italiano sem luvas, contaminando-o com a substância.

O tenista italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, vai ser ouvido pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) a 16 e 17 de abril, sobre os testes antidoping positivos registados em março, anunciou o organismo esta sexta-feira.

A ITIA aceitou a defesa do líder do ranking mundial, tendo um painel independente determinado que não houve intencionalidade na violação das regras antidopagem, razão pela qual o tenista não foi alvo de qualquer suspensão. No entanto, a AMA anunciou, em setembro, ter apresentado um recurso no TAS, por considerar que a conclusão da ITIA “não estava correta”, tendo em conta “as normas aplicáveis”.

A AMA solicitou ao TAS a aplicação de “um período de suspensão de entre um a dois anos” para o italiano, mas não “a retirada de quaisquer resultados” além dos que já foram determinados pela ITIA.

Jannik Sinner, de 23 anos, fez história em 2024 ao tornar-se no primeiro tenista a vencer dois Grand Slams (os Opens da Austrália e dos Estados Unidos), as ATP Finals e a Taça Davis na mesma temporada. O tenista italiano inicia na segunda-feira, frente ao chileno Nicolas Jarry, a defesa do título do Open da Austrália.