Nuno Borges apura-se para as meias-finais em Auckland

O tenista português Nuno Borges, sétimo cabeça de série, qualificou-se nesta quinta-feira para as meias-finais do torneio de Auckland, na Nova Zelândia, depois de derrotar o checo Jakub Mensik, em três sets.

Num longo encontro, de duas horas e 27 minutos, Nuno Borges, 36.º do ranking do ATP, derrotou Mensik, 49.º do mundo, por 7-6 (7-4), 2-6 e 6-7 (4-7).

Nas meias-finais do torneio que serve de preparação para o Open da Austrália, que começa no domingo, o maiato vai defrontar o belga Zizou Bergs.

Bergs, 66.º do mundo, vindo da qualificação, derrotou nos quartos de final o espanhol Roberto Carballes Baena, em três parciais, por 6-1, 2-6 e 3-6.

Depois de ter caído na segunda ronda no arranque da temporada, em Hong Kong, Borges regressa às meias-finais de um torneio ATP pela primeira vez desde meados de julho, quando conquistou o seu primeiro título, em Bastad, na Suécia.

Nuno Borges vai enfrentar o francês Alexandre Muller na primeira ronda do Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, de acordo com o sorteio realizado nesta quinta-feira.

Caso Borges derrote Muller, 56.º do mundo, no torneio de Melbourne, poderá ter como adversário na segunda ronda um jogador da casa.

O australiano Jordan Thompson, 27.º cabeça-de-série do torneio, vai enfrentar na primeira ronda um jogador vindo da fase de qualificação.

Um dos possíveis adversários de Thompson é o português Jaime Faria, de 21 anos e 234.º no ranking do ATP, que hoje conseguiu aceder ao quadro principal após derrotar na final da qualificação o estónio Mark Lajal em três parciais, por 4-6, 6-2 e 4-6.