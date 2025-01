​Jaime Faria no Open da Austrália: “É um bocado absurdo como tudo aconteceu tão rápido”

Não foi há muito tempo que Jaime Faria disse à Renascença que tinha muito “respeito pela derrota” e que o ténis dava “umas boas sovas de humidade”. Foi em abril, por acasião da estreia do jovem tenista em torneios ATP, no Estoril Open, enquanto Monfils e Henrique Araújo batiam umas bolas.



De lá para cá, somou vitórias em challengers, treinos e aprendizagens. Nas últimas horas entrou num elevador mágico, entalado entre sonhos, até que a derradeira bola fez ‘pling' e sentenciou que acabara de entrar no quadro principal do Open da Austrália, o primeiro major da época. É a primeira vez para Faria. Tem 21 anos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Sinto-me muito feliz”, confessa a Bola Branca. ”Foi a primeira vez que me qualifiquei, é uma sensação inacreditável. Fazê-lo aqui no início da época é começar com o pé direito.”



O ranking, qual ditadura do resultadismo e espelho dos fados de cada um, vai demonstrando a caminhada relevante de Jaime Faria. Em 2023, estava abaixo do top-400. O ano passado foi especial, sobretudo pelo que fez no Algarve, entre fevereiro e março, quando ganhou quatro torneios ITF em quatro semanas.

Atualmente, está no 124.º da lista, mas já conseguiu melhor, em novembro, com um 116 e uma importante aproximação ao top-100. Deverá estar para breve…

Perguntamos-lhe sobre a tal estreia em torneios ATP, em abril, e agora a entrada no paraíso, depois de superar Brouwer, Sweeney e Lajal no qualifying do torneio australiano, em terra batida. O tenista soltou um risinho antes de responder. “Em abril joguei o meu primeiro ATP no Estoril… é um bocado absurdo como tudo aconteceu tão rápido”, confessa.