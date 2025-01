Luís Costa "frustrado" com perda de bronze paralímpico. "A minha carreira foi por água abaixo"

“Caso haja suspensão, se ela for de dois anos, poderei competir no final de 2026, e aí ainda tentarei ir aos Jogos Los Angeles2028, se conseguir manter o nível competitivo. Se for mais tempo, já não sei”, assume.

Luís Costa, de 51 anos, disse à Lusa ter assinado a sanção de desclassificação dos Jogos de Paris 2024, e assumiu: “Não vou recorrer, fui aconselhado por um especialista em direito do desporto. O recurso seria um processo moroso, dispendioso e com poucos efeitos práticos”.

Recurso seria "moroso, dispendioso e com poucos efeitos práticos"

“Sinto-me frustrado e desanimado com tudo isto. Sou uma das pessoas que mais fala contra o doping. A minha carreira foi por água abaixo”, afirmou o atleta à agência Lusa, esta quarta-feira, garantindo que não tomou qualquer substância proibida.

O ciclista Luís Costa mostra-se “frustrado” com a desclassificação dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que o obriga a devolver o bronze , e reafirma a convicção de que o resultado positivo por doping se deve à contaminação de um suplemento.

Num comunicado divulgado a 18 de dezembro, o IPC anunciou que devido ao resultado positivo, entretanto confirmado pela contra-análise, “os resultados do atleta obtidos nos Jogos Paralímpicos Paris2024 são anulados, juntamente com todas as consequências resultantes (incluindo a perda de quaisquer medalhas, pontos e prémios)”.

O organismo que tutela o desporto paralímpico indicou ainda que irá “encaminhar o caso para a União Ciclista Internacional (UCI), a quem cabe decidir a aplicação de eventuais sanções”.

A retirada da medalha, conquistada numa prova em que o português ficou atrás do neerlandês Mitch Valize e do francês Loic Vergnaud, ouro e prata, respetivamente, e à frente do chinês Qiangli Liu (quarto), diminui de sete para seis o número de pódios conquistados por Portugal nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Contactado pela agência Lusa, o Comité Paralímpico de Portugal confirmou ter sido notificado pelo IPC da decisão de desclassificar o ciclista, esclarecendo que o total de medalhas conseguidas por Portugal em 12 participações em Jogos Paralímpicos desce de 101 para 100.