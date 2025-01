Eleições do Comité Paralímpico de Portugal realizam-se a 18 de março

As eleições dos órgãos sociais do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) para o ciclo 2025-2028 vão realizar-se a 18 de março, anunciou o organismo esta quarta-feira, em comunicado.

De acordo com o CPP, a reunião eletiva, marcada para as 18h00, na sede da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, em Lisboa, será precedida por uma outra reunião da Assembleia Plenária, com início agendado para as 16h30.

O prazo para apresentação de candidaturas termina a 10 de fevereiro.

A estrutura diretiva do CPP é composta por cinco vice-presidentes, dois vogais, um secretário-geral e um tesoureiro.

Criado em 2008, o CPP é liderado desde março de 2017 por José Lourenço, que cumpre o segundo mandato para o qual foi eleito em março de 2022.

Antes, o CPP teve como presidente Humberto Santos, que deixou o cargo em janeiro de 2017 e foi substituído durante três meses por Fausto Pereira, entretanto derrotado por José Lourenço nas eleições de março desse ano.