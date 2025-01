Fernando Gomes já tem o apoio de nove federações

As federações de badminton, hóquei em campo e judo apoiam oficialmente Fernando Gomes nas eleições para a presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP), informou à Lusa fonte da candidatura do atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

As federações daquelas três modalidades olímpicas juntam-se às de atletismo, basquetebol, canoagem, râguebi, ténis e triatlo, cujo apoio Fernando Gomes disse que contava quando anunciou a candidatura à liderança do COP, em 20 de dezembro de 2024.

Com o apoio divulgado este domingo, Fernando Gomes, que vai deixar a Federação Portuguesa de Futebol depois de cumprir o limite de mandatos e foi o último candidato a avançar para a corrida eleitoral do COP, tem do seu lado nove federações olímpicas, o número mínimo necessário para formalizar a candidatura.

Além de Fernando Gomes, concorrem à liderança do COP o ainda secretário-geral José Manuel Araújo, Jorge Vieira, antigo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Laurentino Dias e Alexandre Mestre, ambos antigos secretários de Estado do Desporto.

As eleições dos órgãos sociais do Comité Olímpico de Portugal (COP) para o mandato 2025-2029 estão marcadas para 19 de março de 2025.